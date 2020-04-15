غولدمان ساكس تتوقع 35% تقلصا في الاقتصادات المتقدمة بسبب كورونا

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توقعت مؤسسة "غولدمان ساكس" الأمريكية للاستثمارات المالية أن تتقلص الاقتصادات المتقدمة بنسبة 35% خلال الربع الثاني من هذا العام مقارنة بالربع الأسبق، بسبب جائحة كورونا-19.وفي تقرير أصدرته المؤسسة متعددة الجنسيات لعملائها أول من أمس الاثنين، قال كبير الاقتصاديين في الشركة "جان هاتسيوس" إن التأثيرات الاقتصادية لفيروس كورونا الجديد ستكون أقوى بأربع مرات من الأزمة المالية العالمية في عام 2008.وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه لا يمكن لأي أحد أن يخمن متى سوف يتعافى الاقتصاد العالمي، والتنبؤ بموعد استئناف أنشطة الشركات، وعودة الناس إلى العمل.ودعا "هاتسيوس" إلى بذل جهود أكثر نشاطًا من قبل أوربا للمساعدة في تقليل التداعيات الاقتصادية للفيروس واستمرار تدفق الائتمان، موضحا أن الاقتصادات الناشئة سوف تحتاج إلى المزيد من المساعدة من قبل الدول الغنية.