انطلاق الانتخابات العامة الحادية والعشرين في كوريا

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انطلقت صباح اليوم الأربعاء الانتخابات العامة الحادية والعشرون في كوريا الجنوبية، والتي ستحدد نواب البرلمان المكون من 300 عضو. وفي هذا السياق، تم فتح 14 ألفاً و330 مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد أمام الناخبين المؤهلين بدءا من الساعة 6 صباحاً وحتى 6 مساءً. وسيسمح لمن هم في الحجر الصحي وسط تفشي فيروس كورونا-19 بالإدلاء بأصواتهم بعد الساعة 6 مساءً، من أجل تجنب الاتصال بالآخرين وتقليل مخاطر انتقال العدوى المحتملة. ومن المرجح أن يتم تحديد العديد من الفائزين في الدوائر الانتخابية البالغ عددها 253 دائرة بحلول الساعة 10 مساءً، ولكن من المتوقع أن تظهر النتائج الرسمية القائمة على فرز الأصوات من قبل لجنة الانتخابات الوطنية في حوالي الساعة 2 من صباح الغد الخميس. وفيما يتعلق بالسباق للحصول على 47 من مقاعد التمثيل النسبي، من المتوقع أن تظهر النتائج بعد حوالي ست ساعات من تصويت الدوائر، حيث إن هناك قائمة طويلة من الأحزاب التي تتنافس على الحصول على الأصوات النسبية، وهو ما يجعل من العد اليدوي أمرًا لا مفر منه. ويوجد حاليا ما مجموعه 35 حزبا، بعضها أحزاب فضائية جديدة تابعة للأحزاب القائمة. ومن المتوقع أن تجتذب هذه الانتخابات عددًا أكبر من الناخبين مقارنة بالسنوات السابقة، خاصة بعد أن سجل التصويت المبكر الأسبوع الماضي نسبة إقبال كبيرة من الناخبين، حيث شارك حوالي 11,7 مليون شخص من أصل 44 مليون ناخب مؤهل، أي أكثر من 26%، في فترة التصويت المبكر التي امتدت يومين حتى يوم السبت.