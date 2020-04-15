صندوق النقد الدولي يتوقع أسوأ ركود منذ الكساد الكبير

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توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 3% هذا العام، حيث أوقفت الحكومات في جميع أنحاء العالم نشاطاتها الاقتصادية لاحتواء انتشار فيروس كورونا الجديد.وقدم صندوق النقد الدولي هذه التوقعات القاتمة في تقريره نصف السنوي حول آفاق الاقتصاد العالمي، أول من أمس الاثنين، واصفا الانكماش العالمي الحالي الناجم عن تفشي فيروس كورونا بأنه "إغلاق كامل وشامل".وقال التقرير إن جائحة كورونا-19 ستدفع الاقتصاد العالمي على الأرجح إلى أسوأ ركود يتعرض له منذ الكساد الكبير في الثلاثينيات من القرن الماضي. ويذكر أن تقييم صندوق النقد الدولي الأخير يعتبر أقل بكثير من تقييمه السابق في يناير، الذي قال فيه إن الاقتصاد العالمي سينمو بنسبة 3,3% هذا العام، ونشره قبل أن يضرب الفيروس العالم.وقالت كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي "غيتا غوبيناث، إن الخسارة التراكمية للناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال عامي 2020 و2021 بسبب أزمة وباء كورونا يمكن أن تصل إلى حوالي 9 تريليونات دولار، وهو ما يعد أكبر من الاقتصادين الياباني والألماني مجتمعيْن.وتوقع التقرير أن يتراجع اقتصاد كوريا الجنوبية بنسبة 1,2%، وبنسبة 6,1% للاقتصادات المتقدمة في هذا العام.