الشركات الكورية ترسل مجموعات اختبار فيروس كورونا إلى الولايات المتحدة

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قامت شركتان من كوريا الجنوبية بتصدير مجموعات اختبار فيروس كورونا إلى الولايات المتحدة في وقت مبكر من اليوم الأربعاء بعد الحصول على موافقة مبدئية من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في أواخر الشهر الماضي.وتم إرسال هذه الشحنة بعد حوالي ثلاثة أسابيع من طلب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" مساعدة كوريا الجنوبية في المعدات الطبية خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الكوري "مون جيه إين".وقالت وزارة الخارجية في سيول إن طائرة شحن أمريكية غادرت إلى الولايات المتحدة في الساعة الثالثة من صباح اليوم الأربعاء وعلى متنها معدات الاختبار. وسوف يتم نقل هذه المعدات الطبية جواً إلى "كنتاكي" على متن طائرة شحن تابعة لوكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية الأمريكية، حيث ستقوم الحكومة الفيدرالية الأمريكية بتسلم الشحنة ودفع ثمنها. وتشمل هذه المعدات 600 ألف وحدة اختبار لفيروس كورونا، بقيمة 8,2 مليون دولار.وقد أرسلت شركة أخرى حصلت على موافقة مؤقتة من إدارة الغذاء والدواء بالفعل مجموعة من أدوات الاختبار يوم الجمعة، بقيمة 3,2 مليون دولار، لإجراء ما يصل إلى 150 ألف اختبار من خلال بيعها عبر تجار التجزئة في الولايات المتحدة.