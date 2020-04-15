رئاسة الأركان الأمريكية تصف إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية بأنه ليس استفزازيا

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قال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية "مارك ميلي" في تصريحات أدلى بها أمس الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي إن تجارب كوريا الشمالية الصاروخية "ليست استفزازية ولا تشكل تهديدا خاصا للولايات المتحدة".وردا على سؤال حول اختبارات الصواريخ الكورية الشمالية، قال "ميلي" للصحفيين إن التقييم "مختلط" حاليا. وأشار "ميلي" إلى أن الإطلاق الصاروخي الكوري الشمالي قد يكون مرتبطًا ببعض الاحتفالات التي تحدث داخل كوريا الشمالية، على عكس أي استفزاز متعمد ضد الولايات المتحدة. وأضاف أنه في غضون يوم أو يومين، يجب أن يكون الأمر أكثر وضوحًا من خلال المعلومات التي سيتم التوصل إليها من المخابرات.وقال "ميلي" أيضًا إن واشنطن تتعاون بشكل وثيق مع الجيش الكوري الجنوبي، وأنه تحدث مع قائد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية الجنرال "روبرت أبرامز" فيما يتعلق بعمليات الإطلاق الصاروخي الكورية الشمالية.وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن في وقت سابق أن كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صواريخ كروز وصواريخ جو-أرض في البحر الشرقي.