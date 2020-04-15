البعثات الكورية في الخارج تفرز أصوات الناخبين بنفسها لأول مرة

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وسط الانتشار العالمي لفيروس كورونا الجديد، سيتم عد أصوات الناخبين في الانتخابات العامة الكورية في الخارج لأول مرة بواسطة البعثات الدبلوماسية الكورية في الخارج.وقالت وزارة الخارجية إن 18 سفارة وبعثة كورية في 17 دولة، بما في ذلك البرازيل ولاوس، ستبدأ في عد الأصوات التي تم الإدلاء بها في عملية التصويت في الخارج مطلع الشهر الجاري.وكان من المفترض أن ترسل البعثات الخارجية بطاقات الاقتراع إلى كوريا الجنوبية لكنها لم تتمكن من ذلك بسبب إلغاء الرحلات الجوية وسط جائحة كورونا-19.وقالت الوزارة إن كل بعثة دبلوماسية ستحسب بطاقات الاقتراع وفق جدول زمني محدد سلفا، موضحة أن الوزارة أرسلت توجيهات تفصيلية لضمان الدقة والنزاهة في عملية العد.وقد أدلى أكثر من 40 ألفًا من أصل 172 ألف ناخب مؤهل بأصواتهم في الفترة من 1 إلى 6 أبريل في مراكز الاقتراع حول العالم، مع وصول نسبة المشاركة إلى مستوى قياسي بلغ 23,8%.