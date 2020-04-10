قادة المعسكرين الحاكم والمعرض يدلون بأصواتهم في الانتخابات

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زار قادة المعسكرين الحاكم والمعارض في كوريا مراكز الاقتراع القريبة من بيوتهم حيث أدلوا بأصواتهم في الانتخابات العامة اليوم.وأدلى رئيس لجنة الحملات الانتخابية التابعة للحزب الديمقراطي الحاكم "لي ناك يون" بصوته في مركز "كيونام" للاقتراع في منطقة "جونغ رو" بالعاصمة سيول صباح اليوم، وقال إنه وثق بقدرة الناخبين على تمييز الحقائق، مؤكدا على ضرورة تغيير ثقافة الانتخابات.كما أدلى زعيم حزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي "هوانغ كيو آن" بصوته في حي "هيه هوا" بمنطقة "جونغ رو" في سيول في نفس الوقت تقريبا، وأعرب عن ثقته بأن حزبه سيفوز بمقاعد نيابية كافية للرقابة على الحكومة الحالية بناء على ثقة الشعب.كما صرح رئيس لجنة الحملات الانتخابية التابعة للحزب المعارض "كيم جونغ إين" بعد إدلائه بصوته بأنه إذا ارتفعت نسبة التصويت فسوف تكون النتائج جيدة مؤكدا على أن حزبه سيفوز بالأغلبية دون صعوبة في هذه الانتخابات.أما زعيم حزب معيشة الشعب "سون هاك كيو" فقد قال إن الشعب يريد الحد من الصراعات الشرسة بين الحزبيْن الرئيسيين، متوقعا زيادة التأييد لحزبه.ومن جانبها، قامت زعيمة حزب العدالة "شيم سانغ جونغ" التي كانت قد شاركت في عملية التصويت الاستباقية، بتشجيع المواطنين على المشاركة في الانتخابات في ساحة محطة "هوانغ جونغ" بمدينة كويانغ في مقاطعة كيونغ كي، بينما دعا زعيم حزب الشعب "آن تشول سو" المواطنين إلى الإدلاء بأصواتهم بعد التعرف جيدا على وعود المرشحين مشيرا إلى أن الانتخابات الحالية مهمة لتقرير مستقبل البلاد.ومن ناحية أخرى، قال رئيس البرلمان "مون هي سانغ" إن الانتخابات هي زهرة الديمقراطية التي تتفتح من خلال الإدلاء بالأصوات، ووصف هذه الانتخابات بأنها مهمة جدا بالنسبة له وهو يقترب من موعد انتهاء حياته السياسية.