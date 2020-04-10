كوريا تعمل على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا حتى عام 2022

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قررت الحكومة الكورية تكثيف عملية تطوير أدوية لعلاج الإصابة بفيروس كورونا-19 ولقاح مضاد له، والإسراع بتطوير أدوية ذات أجسام مضادة وأدوية بالبلازما مستخلصة من دماء المتعافين من الفيروس.وتخطط الحكومة لبدء تطبيق أدوية الأجسام المضادة في مرحلة التجارب السريرية في غضون هذا العام وطرحها في العام القادم، كما تهدف لتطوير أدوية بالبلازما في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر، وتطوير لقاح ضد فيروس كورونا-19 حتى عام 2022.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده "يون تيه هو" مدير قسم الوقاية من الأوبئة التابع لمركز التعامل مع الحوادث في مقر الحكومة بمدينة سيجونغ أمس، حيث قال إن الحكومة تنشئ نظاما شاملا من أجل تطوير الأدوية واللقاحات للتغلب على أزمة كورونا.الجدير بالذكر أن الحكومة الكورية تدعم التجارب السريرية الخاصة بإعادة إنتاج الأدوية من خلال توسيع نطاق استخدام الأدوية القائمة لتطوير أدوية خاصة لعلاج المصابين بفيروس كورونا-19، كما تعمل على تطوير أدوية بالأجسام المضادة وأدوية العلاج بالبلازما.ويقوم معهد الصحة الوطني وشركة "سيلتريون" بإجراء بحوث حول أدوية الأجسام المضادة بشكل مشترك.وكانت الشركة قد صرحت أمس الأول بأنها حصلت على 38 مادة من المواد المرشحة لتكون ضمن أدوية الأجسام المضادة القادرة على قتل الفيروس.بالإضافة إلى ذلك تعمل الحكومة الكورية على تنفيذ التعاون مع القطاع الخاص والتعاون الدولي من أجل طرح لقاح محلي ضد كورونا في النصف الثاني من عام 2021 أو في غضون عام 2022.