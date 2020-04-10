هدوء في كوريا الشمالية رغم ذكرى ميلاد مؤسسها كيم إيل سونغ

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رغم أن كوريا الشمالية تحتفل اليوم بالذكرى الـ108 على مولد مؤسسها الزعيم الأسبق الراحل "كيم إيل سونغ"، والذي يمثل أكبر الأعياد في الدولة الشيوعية، إلا أنها لم تقم مراسم احتفالية كبيرة كما هو معتاد.ويقول الخبراء إن ذلك يرجع إلى أنها لم تستطع حشد أعداد كبيرة من الناس في المراسم الاحتفالية هذا العام خوفا من تفشي فيروس كورونا-19، خلافا للأعوام السابقة التي كانت تنظم فيها مختلف المسيرات العسكرية والعروض الاحتفالية الجماعية وغيرها قبل وبعد حلول هذه الذكرى.ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية وصحيفة "رودونغ" التابعة لحزب العمال الحاكم، وغيرها من وسائل الأعلام الكورية الشمالية، عددا كبيرا من المقالات والتقارير التي تشيد بإنجازات "كيم إيل سونغ"، لكنها لم تنشر أي أخبار حول إقامة مراسم أو فعاليات.الجدير بالذكر أن النظام الكوري الشمالي ظل ينظم مسيرات عسكرية كبيرة في ساحة "كيم إيل سونغ" بالعاصمة بيونغ يانغ في ذكرى ميلاد كيم سنويا بعد تولي الزعيم الحالي "كيم جونغ أون" السلطة في عام 2012، ولكنه يبدو أنه لم يتم حتى تنظيم مسيرة عسكرية هذا العام.