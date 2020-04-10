واشنطن تصر على زيادة حصة سيول من تكاليف الدفاع المشترك

Photo : YONHAP News

وصف وزير الدفاع الأمريكي "ماك إيسبر" كوريا بأنها "دولة غنية"، وطالبها بأن تدفع المزيد من التكاليف اللازمة لبقاء القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية.وردا على سؤال حول ما جاء في تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء من أن الجانب الكوري اقترح زيادة بنسبة 13% بالمقارنة مع العام الماضي، قال الوزير الأمريكي إن وزارة الخارجية الأمريكية هي التي تتولى المفاوضات ذات الصلة، ولهذا فإنه يترك الرد عن هذا السؤال لوزارة الخارجية، لكنه أشار إلى أنه ناقش هذا الموضوع مع نظيره الكوري، حيث أوضح له الموقف الأمريكي جيدا.وأعرب "إسبر" أيضا عن اعتقاده بأن كوريا تمثل حليفا قريبا وموثوقا لواشنطن، مشددا على أنها "دولة غنية تستطيع دفع المزيد من أجل دعم الدفاع عن نفسها، وأنه يتوجب عليها دفع المزيد".وجاءت تصريحات الوزير الأمريكي في سياق ممارسة ضغوط على كوريا حتى تزيد من حجم حصتها في تكاليف الدفاع بعد أن أُعلن عن أن المفاوضات الكورية الأمريكية في هذا الشأن كانت على وشك التوصل إلى اتفاق مؤقت في نهاية هذا الشهر، إلا أنها أن تلك الجهود فشلت نتيجة لمعارضة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عليها في آخر مراحلها.