73 كوريا في طريقهم للعودة من غواتيمالا

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غادر 73 كوريا كانوا قد أجبروا على البقاء في غواتيمالا التي تقع في أمريكا اللاتينية، متجهين إلى البلاد على متن طائرة مؤقتة متجهة أولا إلى المكسيك.وقالت السفارة الكورية لدى غواتيمالا إن طائرة تابعة لشركة "إيرو مكسيكو" حملت أولئك الكوريين أمس من غواتيمالا سيتي.وكان على متن الطائرة التي استأجرتها السفارة الكورية والجالية الكورية في غواتيمالا 73 شخصا، بمن فيهم سائحون وعاملون وموظفون في مؤسسة "كويكا" وعدد من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة من الكوريين المقيمين هناك.الجدير بالذكر أن حكومة غواتيمالا كانت قد أغلقت حدودها بالكامل الشهر الماضي من أجل منع دخول فيروس كورونا-19 وأوقفت الرحلات الجوية منها وإليها.ومن المتوقع أن يستقل أولئك الكوريون طائرة تجارية من مكسيكو سيتي ليصلوا إلى مطار إنتشون الدولي غدا الخميس، بعد المرور باليابان.ويذكر أنه كان على متن الطائرة من غواتيمالا سيتي إلى مكسيكو سيتي 8 يابانيين و3 تايوانيين إلى جانب الكوريين، وذلك تلبية لطلبات من السفارتين اليابانية والتايوانية هناك.وقالت السفارة الكورية إن سفارتي البلدين أعربتا عن الشكر على المساعدة الإنسانية الكورية لصالح مواطنيهما.