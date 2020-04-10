27 إصابة جديدة بفيروس كورونا في كوريا خلال الـ24 ساعة الماضية

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شهدت كوريا 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا-19 خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمال عدد المصابين 10 آلاف و591 شخصا في البلاد.يذكر أن عدد المصابين الجدد ظل عند مستوى يقل عن 50 شخصا لليوم السابع على التوالي بعد أن كان قد بلغ عددهم 53 شخصا يوم الثامن من هذا الشهر.كما تبين أن 11 مصابا جديدا من أولئك المصابين هم من بين الوافدين من الخارج، حيث تم التأكد من إصابة 4 منهم بالفيروس في مرحلة الحجر الصحي في المطارات، بينما تم التأكد من إصابة الـ7 الآخرين بعد دخول البلاد من الخارج، بما في ذلك القادمون من أوربا وأمريكا الشمالية.وحسب تصنيف المناطق، زاد عدد المصابين في مدينة ديغو بشخص واحد أمس ليبقى عدد المصابين الجدد عند رقم واحد لليوم الخامس على التوالي.وشهدت سيول 7 حالات إصابة جديدة حتى الساعة العاشرة من صباح اليوم.وصرح مركز التعامل مع الوباء بأن 133 شخصا تم رفع الحجر الصحي عنهم قد أصيبوا بالفيروس مرة أخرى.ومن بين إجمالي عدد المصابين في البلاد 42 مصابا في حالة خطيرة للغاية، و23 مصابا في حالة خطيرة.كما توفي 3 مصابين أمس ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 225 حتى الآن، ومن ثم وصلت نسبة الوفيات من بين إجمالي عدد الإصابات 2.12%.أما عدد المصابين الذين تم رفع الحجر الصحي عنهم بعد شفائهم فقد زاد بمقدار 82 شخصا أمس بالمقارنة مع اليوم السابق، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 7 آلاف و616 شخصا.