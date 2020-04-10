استطلاعات الرأي الأولية تشير إلى فوز الحزب الحاكم بالأغلبية البرلمانية

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أشارت نتائج استطلاعات الرأي التي أجريت بعد خروج الناخبين من مراكز الاقتراع إلى أنه من المتوقع أن يفوز الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب "المواطنين جميعًا" التابع له، بأغلبية مقاعد البرلمان الـ300، في الانتخابات البرلمانية الحادية والعشرين التي أجريت اليوم الأربعاء.جاء ذلك في تقرير نشرته محطات البث التلفزيونية الكورية الجنوبية "كي بي إس" و"إم بي سي" و"إس بي إس" في الساعة 6:15 مساء بعد انتهاء عملية التصويت مباشرة، تضمن نتائج الاستطلاعات التي أجرتها بشكل مشترك.وفي تحليل لشبكة "كي بي إس"، من المتوقع أن يفوز الحزب الحاكم بما بين 155 إلى 178 مقعدًا، بما في ذلك 139 و158 مقعدًا من مقاعد الدوائر الانتخابية للحزب الديمقراطي.ومن المتوقع أن يفوز حزب المستقبل المتحد، المعارض الرئيسي، وحزب "كوريا المستقبل" التابع له، بما بين 107 و130 مقعدًا، بما في ذلك 90 إلى 109 من مقاعد الدوائر الانتخابية لحزب المستقبل المتحد.ومن المتوقع أن يفوز حزب العدالة التقدمي الصغير بما بين خمسة إلى سبعة مقاعد، بما في ذلك مقعدان من مقاعد الدوائر، بينما يتوقع أن يحصل حزب الشعب على ما بين مقعدين إلى 4 مقاعد.ولا يبدو أن حزب "مين سينغ" الذي كان سابقًا ثالث أكبر حزب في البلاد سيفوز بأي مقعد، في حين يُتوقع أن يفوز المرشحون المستقلون بما بين مقعد إلى 7 مقاعد.وفي تحليلات مماثلة نشرتها قناة "إم بي سي" وقناة "إس بي إس"، توقعت قناة "إم بي سي" أن يفوز الحزب الحاكم بما بين 153 إلى 170 مقعدًا، وحزب المعارضة الرئيسي بما بين 107 و131 مقعدًا. وتوقعت "إس بي إس" أن يفوز الحزب الحاكم بما بين 154 إلى 177 مقعدًا، والحزب المعارض بما بين 107 إلى 131 مقعدًا.وأرجع بعض المراقبين هذا الفوز المرتقب للحزب الحاكم إلى جهود الحكومة الاستباقية لاحتواء تفشي فيروس كورونا، وتزايد القلق بشأن تأثيرات الفيروس، كما أنه من المرجح أن تكون نسبة المشاركة الكبيرة عاملًا مؤثرا أيضًا.ويذكر أن قنوات البث الكورية الثلاث كلفت شركات استطلاعات الرأي البحثية بإجراء مسح في جميع الدوائر الانتخابية البالغ عددها 253 دائرة، على حوالي 420 ألف ناخب فور الإدلاء بأصواتهم.ويبلغ مستوى الثقة في هذه الاستطلاعات 95% مع هامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص ما بين 2.8% إلى 7.4%.