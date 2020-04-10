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السياسية

نسبة المشاركة في الانتخابات العامة الأعلى منذ 28 عاما

Write: 2020-04-15 21:59:45Update: 2020-04-15 23:24:56

نسبة المشاركة في الانتخابات العامة الأعلى منذ 28 عاما

Photo : YONHAP News

أشارت التقديرات إلى أن إقبال الناخبين في الانتخابات العامة في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء هو الأعلى منذ 28 عامًا، حيث سجلت نسبة المشاركة أكثر من 66%، على الرغم من تفشي وباء كورونا-19.
وقالت لجنة الانتخابات الوطنية إن أكثر من 29.13 مليون ناخب من إجمالي 43.99 مليون ناخب مؤهل، أي ما يعادل 66.2% قد أدلوا بأصواتهم.
وتعد هذه النسبة أعلى بـ8.2% مقارنة بالانتخابات العامة السابقة، وهي الأعلى منذ انتخابات عام 1992، عندما شارك في التصويت 71% من الناخبين المؤهلين.
كما تعد هذه هي المرة الأولى منذ 16 عامًا التي تتجاوز فيها نسبة المشاركة حاجز 60%.
وقد سجلت مدينة أولسان أعلى نسبة إقبال، حيث بلغت المشاركة فيها 68.6%، وتلتها مدينة سيجونغ بنسبة مشاركة بلغت 68.5%.
وجاءت مقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ" في أسفل القائمة بنسبة 62.4%، بينما شارك 68.1% من الناخبين في سيول بالإدلاء بأصواتهم.
وتشمل هذه الأرقام أعداد المشاركين في التصويت المبكر الأسبوع الماضي، والذي سجل نسبة مشاركة عالية بلغت 26.69%، بالإضافة إلى المشاركين في الخارج.
وقد صوت نحو 13 ألف شخص من الخاضعين للحجر الصحي الذاتي بعد الساعة السادسة مساءً، وتم احتساب أعدادهم أيضًا في نسبة المشاركة الكلية.
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