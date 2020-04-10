توقعات بفوز لي ناك يون على هوانغ كيو آن في السباق الانتخابي

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من المتوقع أن يفوز "لي ناك يون" المرشح عن الحزب الديمقراطي الحاكم فوزًا مريحًا على رئيس حزب المستقبل المتحد، المعارض الرئيسي، "هوانغ كيو آن"، في الدائرة الانتخابية الحاسمة في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس الأربعاء.ووفقًا للجنة الانتخابات الوطنية، بعد فرز ربع عدد الأصوات، حصل "لي" على 63% من الأصوات التي تم الإدلاء بها في منطقة "جونغ نو" في سيول.وحصل "هوانغ"، الذي شغل منصب رئيس الوزراء في عهد الرئيسة السابقة "بارك كون هيه"، على نسبة 36.1%.ويجذب السباق الانتخابي بينهما الكثير من الاهتمام، ليس فقط للأهمية الرمزية لهذه الدائرة الانتخابية باعتبارها مركزًا سياسيًّا في البلاد، ولكن كمقياس للمستقبل السياسي للمرشحين الرئاسيين المحتمليين.وقد تقدم الحزب الحاكم في 143 دائرة حتى الآن من أصل 253 دائرة، بينما تقدم حزب المعارضة الرئيسي في 95 دائرة انتخابية. وتقدم حزب العدالة التقدمي المعارض الصغير في دائرة واحدة، في حين تصدر خمس دوائر انتخابية أخرى المرشحون المستقلون.أما في مقاعد التمثيل النسبي، فقد حصل الحزب التابع للحزب الديمقراطي الحاكم على 34.32% من الأصوات بعد فرز 2.42% فقط من إجمالي الأصوات، وحصل الحزب التابع للحزب المعارض الرئيسي على 33.8%، ويليه حزب العدالة والحزب الديمقراطي المفتوح بنسبة 8.44% و4.91% على التوالي.