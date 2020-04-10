الحزب الحاكم يحقق فوزًا ساحقًا في الانتخابات العامة

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حقق الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية فوزًا ساحقًا في الانتخابات العامة، التي جرت وسط تفشي وباء كورونا-19.وأجريت الانتخابات البرلمانية التي تتم كل أربع سنوات أمس الأربعاء، لانتخاب 300 نائب برلماني، لشغل 253 مقعدا برلمانيا بالانتخاب المباشر و47 مقعدًا بالتمثيل النسبي.ووفقًا للجنة الانتخابات الوطنية، فإنه حتى الساعة 6:22 من صباح اليوم الخميس، وبعد احتساب 99.3% من الأصوات، تبين أن الحزب الديمقراطي الحاكم والحزب الفضائي التابع له قد فازا بـ180 مقعدًا، بينما فاز حزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي وحزب "كوريا المستقبل" التابع له بـ103 مقاعد.وفيما يتعلق بمقاعد الانتخاب المباشر، من المتوقع أن يحصل الحزب الحاكم على 163 مقعدًا، بينما من المرجح أن يفوز حزب المعارضة الرئيسي بـ 84 مقعدًا. ومن المتوقع أن يفوز حزب العدالة التقدمي الصغير بمقعد واحد، وأن يفوز المرشحون المستقلون بخمس مقاعد.وبعد فرز 92.66% من أصوات مقاعد التمثيل النسبي، من المتوقع أن يفوز حزب "كوريا المستقبل" التابع للمعارضة بـ 19 مقعدًا، بينما سيفوز حزب "المواطنون جميعًا" التابع للحزب الحاكم بـ17 مقعدًا، وسيفوز حزب العدالة بخمسة مقاعد، وسيفوز كل من حزب الشعب والحزب الديمقراطي المفتوح بمقعد واحد.