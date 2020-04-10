الشركات الكورية الكبرى تساعد الهند في أزمة وباء كورونا-19

Photo : YONHAP News

قررت الشركات الكورية الجنوبية في الهند التبرع بأموال ومواد إغاثة لمساعدة الهند المتضررة بشدة من تفشي فيروس كورونا، وقرارات حظر التحرك والإغلاق لاحتواء تفشي الوباء. ووفقًا لمصادر مطلعة أمس الأربعاء، يخطط فرع شركة "سام سونغ للإلكترونيات" في الهند للتبرع بمبلغ 200 مليون روبية هندية، أي ما يقارب حوالي 2,5 مليون دولار، للحكومة المركزية والحكومات المحلية في الولايات التي يوجد فيها منشآت إنتاج تابعة لها. كما زوّدت الشركة عملاقة التكنولوجيا الكورية السلطات الهندية ببعض الأجهزة الطبية مثل أجهزة الأشعة السينية والموجات فوق الصوتية، وأيضا الكمامات وغيرها من أدوات الوقاية. ومن جانبها قدمت شركة "هيون ديه موتور" الكورية الجنوبية لصناعة السيارات مبلغ 50 مليون روبية إلى ولاية تاميل نادو، حيث تدير مصنعًا هناك. وستقدم الشركة أيضًا مجموعات اختبار يمكنها للكشف عن 25 ألف شخص إلى السلطات الصحية الهندية، وتخطط أيضًا لبدء إنتاج أجهزة للتنفس الصناعي في الهند للمساعدة في تلبية الحاجة إليها هناك. وتخطط "إل جي للإلكترونيات" للتبرع بما يكفي من الغذاء لإطعام مليون شخص، وهي خطوة تأتي في ظل معاناة الأفراد ذوي الدخل المنخفض هناك مثل العمال اليوميين بسبب الإغلاق، بعد أن قدمت مواد غذائية لـ10 ملايين شخص معرضين للخطر بالقرب من مصنعها في نويدا بولاية أوتار براديش. وتقوم الشركة أيضًا بتوفير أجهزة لتنقية الهواء وأجهزة بتنقية المياه وأجهزة تلفزيون للمستشفيات ومرافق الحجر الصحي في جميع أنحاء الهند.