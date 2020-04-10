العلوم دراسة تبين أن مريض كورونا-19 ينقل العدوى إلى 5.7 شخصًا

توصلت دراسة حديثة إلى أن كل شخص مصاب بفيروس كورونا الجديد في الصين ربما يكون قد نقل العدوى إلى 5.7 أشخاص في المتوسط، خلال المراحل الأولى من تفشي الوباء.

ونُشِرت هذه النتائج التي توصل إليها فريق من الباحثين في مختبر "لوس ألاموس" في الولايات المتحدة الأمريكية في مجلة "إيميرجينغ إنفيكشيوس ديسيسز".

وكان الباحثون في الصين وهونغ كونغ قد توقعوا سابقًا أن يكون المصابون بالفيروس في ووهان بمقاطعة هوبي، مركز انتشار الفيروس، قد نقلوا العدوى إلى 2.2 من الأشخاص في المتوسط.

وبناءً على الدراسة التي أجريت على حوالي 140 مريضًا خارج مقاطعة هوبي، وجد فريق "لوس ألاموس" أن تضاعف عدد المرضى استغرق 3.3 أيام فقط، مقارنةً بالحد الأقصى المقدر سابقًا وهو سبعة أيام.

وفي الوقت نفسه، وجدت دراسة أخرى على ثلاث عائلات مصابة تناولت العشاء في نفس المطعم في يناير أجراها باحثون في "كوانغ تشو"، أن الفيروس ربما يكون قد انتقل من خلال التهوية من تكييف الهواء داخل المطعم.

