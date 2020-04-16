أكثر من مليوني إصابة بفيروس كورونا الجديد عالميًّا حتى الآن

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تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء العالم حاجز مليوني مصاب.وقال موقع الإحصاء العالمي "ورلد ميتر" إنه حتى الساعة 2:51 من مساء أمس الأربعاء، تم الإبلاغ عن مليونين و231 ألف إصابة بفيروس كورونا الجديد عالميًّا، وبلغ عدد الضحايا 126 ألفًا و757 شخصًا حتى الآن.وبذلك وصل إجمالي عدد الإصابات عالميًّا إلى مليونين بعد 106 أيام من إبلاغ الصين عن أول حالة إصابة بالتهاب رئوي مجهول في مدينة ووهان إلى منظمة الصحة العالمية في أواخر ديسمبر. وقد تضاعف العدد في الاثني عشر يومًا الماضية فقط، بعد أن تجاوز حاجز المليون.وأبلغت الولايات المتحدة عن أكبر عدد من الإصابات، حيث سجلت 614 ألفًا و246 إصابة، وتليها إسبانيا بـ174 ألفًا و60 حالة، ثم إيطاليا بـ162 ألفًا و488 حالة، وفرنسا بـ143 ألفًا و303 حالة، وألمانيا بـ132 ألفًا و210 حالات.كما سجلت الولايات المتحدة أيضًا أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس حيث بلغ 26 ألفًا و64 حالة وفاة، وتليها إيطاليا بـ 21 ألفًا و607 حالات وفاة، ثم إسبانيا بـ18 ألفًا و255 حالة وفاة.وقالت السلطات في كوريا الجنوبية إنه حتى الساعة 12:00 من صباح الأربعاء، بلغ عدد الحالات المؤكدة في البلاد 10 آلاف و591 حالة، مع 225 حالة وفاة مرتبطة بالمرض.