رئيس حزب المعارضة الرئيسي يستقيل بعد الهزيمة في الانتخابات

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استقال رئيس حزب المستقبل المتحد، المعارض الرئيسي، "هوانغ كيو آن" من منصبه كرئيس للحزب، بعد تعرض حزبه لهزيمة ساحقة في الانتخابات العامة أمس الأربعاء.وفي حوالي الساعة 12 من صباح اليوم الخميس، أعلن "هوانغ" في مؤتمر صحفي طارئ في مقر البرلمان أنه سوف يتنحى عن منصبه كما تعهد في وقت سابق، ليتحمل مسؤولية الهزيمة في الانتخابات.وبعد اعتذاره للشعب عن الهزيمة، قال "هوانغ" إنه سيستقيل الآن ويتأمل في دوره الذي قام به تجاه وطنه والمواطنين.وقد فشل حزب المعارضة في الفوز بأغلبية في مقاعد البرلمان البالغ عددها 300 مقعد، كما خسر "هوانغ" في منطقة "جونغ نو" في سيول، أمام رئيس الوزراء السابق "لي ناك يون" المرشح عن الحزب الديمقراطي الحاكم.