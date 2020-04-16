الولايات المتحدة تهنئ كوريا الجنوبية على نجاح الانتخابات

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هنأ وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" كوريا الجنوبية أمس الأربعاء على إجراء انتخابات عامة "ناجحة" في خضم تفشي وباء كورونا-19.وقال "بومبيو" في بيان رسمي إن الولايات المتحدة تود أن تقدم التهنئة لكوريا الجنوبية على إجراء انتخابات تشريعية ناجحة، قائلا إن كوريا الجنوبية تعد "نموذجًا عالميا".وقال إن إعلاء كوريا الجنوبية للقيم الديمقراطية في مواجهة الوباء العالمي هو "السمة المميزة لمجتمع حر ومفتوح وشفاف حقًّا".وأضاف الوزير الأمريكي أن هذه الصفات ضرورية لمواجهة الأزمة الحالية، وهي الأساس في نجاح كوريا الجنوبية في إدارة الأزمة الحالية، كما أنها مثل يمكن أن يحتذي به الآخرون في جميع أنحاء العالم.وقدم "بومبيو" الشكر إلى كوريا على مشاركتها والتزامها بالسلام والأمن في منطقة المحيطين الهادئ والهندي.