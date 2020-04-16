المزيد من الطلاب الكوريين يستأنفون الدروس عبر الإنترنت اليوم الخميس

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من المقرر أن يبدأ المزيد من الطلاب في جميع أنحاء كوريا الجنوبية الفصل الدراسي الربيعي عبر الإنترنت اليوم الخميس، وسط انتشار فيروس كورونا الجديد.وسوف يستأنف الطلاب في الصفين الأول والثاني في المدارس الإعدادية والثانوية، وكذلك الصفوف من الرابع إلى السادس في المدارس الابتدائية، فصولهم الدراسية عبر الإنترنت، بعد التأجيلات المتكررة بسبب تفشي وباء كورونا-19، وسيتم عقد جميع الفصول عن بعد.ويأتي هذا بعد أسبوع من استئناف طلاب الصف الثالث في المدارس الإعدادية والثانوية للفصل الدراسي عبر الإنترنت.ويتطلب حضور الفصول عبر الإنترنت أجهزة كمبيوتر شخصية أو محمولة أو أجهزة لوحية أو هواتف ذكية، لكن وزارة التعليم وجدت أن 282 ألف طالب ليس لديهم مثل هذه الأجهزة، حتى أول من أمس الثلاثاء.وقالت الوزارة إنها قامت بتأجير هذه الأجهزة لحوالي 268 ألف طالب، وأنها تعمل على إقراضها لـ13 ألف طالب آخرين.