رئيس الوزراء السابق لي ناك يون يتغلب على منافسه هوانغ كيو آن في جونغ نو

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تغلب رئيس الوزراء السابق "لي ناك يون" المرشح عن الحزب الديمقراطي الحاكم على منافسه رئيس حزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي "هوانغ كيو آن"، في السباق البرلماني الحاسم أمس الأربعاء.ووفقًا للجنة الانتخابات الوطنية، حصل "لي" على ما يقرب من 58.4% من الأصوات في حي "جونغ نو"، ليحقق فوزًا مريحًا ضد "هوانغ"، الذي حصل على أقل من 40%.وتعتبر جونغ نو في وسط سيول دائرة انتخابية رمزية في السياسة الكورية الجنوبية، حيث انتخب فيها كبار الشخصيات السياسية الرئيسية، بما في ذلك ثلاثة رؤساء سابقون.وقد استقال رئيس حزب المعارضة في منتصف الليل، بعد تعرض حزبه لهزيمة ساحقة في الانتخابات العامة أمس الأربعاء، حيث أعلن "هوانغ" في مؤتمر صحفي طارئ أنه سيتنحى عن منصبه ليتحمل مسؤولية نتيجة الانتخابات.وفي اعتذاره للأمة عن الهزيمة، قال "هوانغ" إنه سيتأمل في أدواره نحو الوطن والمواطنين.