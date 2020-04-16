الحزب الحاكم يفوز بأكثر من 100 مقعد في منطقة العاصمة

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حقق الحزب الديمقراطي الحاكم فوزًا كاسحًا في العاصمة الكورية الجنوبية سيول والمناطق المحيطة بها، في الانتخابات العامة التي جرت أمس الأربعاء.ووفقًا للجنة الانتخابات الوطنية، فقد فاز الحزب الحاكم في 107 دائرة من إجمالي 121 دائرة في منطقة سيول الحضرية، بعد فرز أكثر من 98% من الأصوات.وقد توقع الحزب سابقًا الفوز بأكثر من 91 مقعدًا.وفي مدينة سيول، فاز الحزب الديمقراطي في 42 دائرة انتخابية من بين 49 دائرة انتخابية، بما في ذلك منطقة جونجنو، حيث فاز رئيس الوزراء السابق "لي ناك يون" على رئيس حزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي "هوانغ كيو-آهن".وفي مقاطعة كيونغ كي، فاز مرشحو الحزب الحاكم في 52 دائرة من بين 57 دائرة انتخابية، كما فاز الحزب في 11 مقعدًا من أصل 13 مقعدًا في إنتشون.