إنذار أمريكي من التهديدات الكورية الشمالية على الإنترنت

Photo : YONHAP News

أصدرت الحكومة الأمريكية إنذارا من التهديدات الكورية الشمالية على الإنترنت.وصرحت وزارة الخارجية الأمريكية أمس بأنها أصدرت هذا الإنذار بالتعاون مع وزارة الأمن الداخلي ووزارة المالية والاستراتيجية ومكتب التحقيقات الفيدرالي من أجل رفع مستوى التأهب إزاء التهديدات الكورية الشمالية عبر الإنترنت.وأشارت إلى أن الأنشطة ذات النوايا السيئة التي تمارسها كوريا الشمالية تهدد جميع دول العالم بما فيها الولايات المتحدة وتهدد كثيرا سلامة وتكامل النظام المالي الدولي.كما قالت إن الولايات المتحدة ظلت تتعاون مع الدول التي تشترك في نفس الأفكار وتلاحظ وتندد بالأنشطة المدمرة التي تضر بالأمن السيبراني، مؤكدة على أهمية أخذ الحذر والتعاون بين الحكومات ومؤسسات حماية الشبكات والجمهور من أجل تقليل التهديدات الكورية الشمالية عبر الإنترنت.ويُفسر هذا الإنذار الأمريكي بأنه رسالة تحذير إلى كوريا الشمالية التي تواصل التهرب من العقوبات الدولية من خلال ممارسة أعمال القرصنة في ظل استمرار الركود في المفاوضات بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية.