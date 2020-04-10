كبار المسؤولين في النظام الكوري الشمالي يزورون قصر الشمس

Photo : YONHAP News

بمناسبة الذكرى الـ108 على مولد الزعيم الكوري الشمالي الأسبق "كيم إيل سونغ" التي صادفت أمس، زار كبار المسؤولين في الدولة الشيوعية قصر الشمس في جبل "كوم سو سان" الذي توجد فيه جثة "كيم إيل سونغ"، إلا أنه لم يتم التأكد من حضور الزعيم الكوري الشمالي الحالي "كيم جونغ أون" هذه الزيارة.وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن عددا من كبار المسؤولين في الحزب والحكومة والجيش قاموا بزيارة للقصر في الساعة السادسة من صباح أمس الأربعاء.وطبقا للوكالة، تقدم المسؤولون بباقات من الزهور بأسماء اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم، ومجلس الدولة، واللجنة الدائمة لمؤتمر الشعب الأعلى، ومجلس الوزراء، وغيرها من الجهات، إلى الزعيم الراحل.وفي الصور الفوتوغرافية التي تم الكشف عنها، ظهر "تشيه ريونغ هيه" رئيس اللجنة الدائمة لمؤتمر الشعب الأعلى نائب رئيس مجلس الدولة، و"بارك بونغ جو" نائب رئيس مجلس الدولة، و"كيم جيه ريونغ" رئيس الوزراء، وغيرهم من كبار المسؤولين الرئيسيين.الجدير بالذكر أن الزعيم الكوري الشمالي الحالي ظل يزور القصر ومعه عدد من كبار المسؤولين في أعياد ميلاد جده منذ عام 2012 الذي تولى فيه السلطة وحتى العام الماضي.ويقول المراقبون إن كيم لا يقوم بأي نشاط خارجي بسبب فيروس كورنا، لكنه قام فقط بإرسال هدايا إلى جميع الطلاب في مختلف أرجاء كوريا الشمالية احتفالا بعيد ميلاد جده.