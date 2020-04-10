242 كوريا في طريقهم للعودة من أوربا الوسطى

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اتجه عدد من الكوريين المقيمين في 3 دول بأوربا الوسطى إلى البلاد على متن طائرة استأجرتها الحكومة التشيكية من أجل إحضار مواطنيها في الخارج.وقالت السفارة الكورية لدى جمهورية التشيك أمس إن الطائرة المستأجرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الكورية التي تحمل على متنها 242 كوريا، قد غادرت مطار "براغ باتشلاف هابل" التشيكي في الساعة الواحدة بعد ظهر أمس متوجهة إلى مطار "إنتشون" الكوري.وكانت الحكومة التشيكية قد استأجرت تلك الطائرة من إجل إحضار مواطنيها المقيمين في أستراليا ونيوزلاند بعد انقطاع الرحلات الجوية الدولية بسبب فيروس كورونا.وقد استفسرت الحكومة التشيكية من السفارة الكورية هناك عن إمكانية استئجار طائرة من قبل شركة الخطوط الجوية الكورية التي ظلت تنظم رحلات جوية منتظمة بين مدينتي " براغ" و"إنتشون" للعام السادس عشر على التوالي.وقررت الحكومة التشيكية دعم عودة 363 مواطنا للاتحاد الأوربي بمن فيهم مواطنون تشيكيون كانوا يقيمون في أستراليا ونيوزيلاند بواسطة طائرة الشركة الكورية.وفي هذه العملية تفاوضت السفارة والشركة الكوريتان مع الحكومة التشيكية حول السماح للكوريين المقيمين في أوربا الوسطى بركوب هذه الطائرة في طريق العودة إلى البلاد.وجاء ذلك بعد أن توقفت الرحلات الجوية المنتظمة بين براغ وإنتشون منذ يوم الخامس من الشهر الماضي.وصرح "كيم تيه جين" السفير الكوري لدى التشيك بأن تنظيم هذه الرحلة يعتبر مثلا للتعاون بين حكومتي البلدين، مشيرا إلى أن علاقات البلدين تعززت بواسطة نقل تجارب الوقاية الكورية في أزمة كورونا، وتوقع أن يساهم هذا الأمر في المزيد من تعزيز العلاقات بين الطرفين في المستقبل.