مراسم تذكارية بمناسبة ذكرى غرق السفينة سيه وال

Photo : YONHAP News

بمناسبة الذكرى السادسة على حادث غرق العبارة "سيه وال" الذي يصادف اليوم، أقيمت مراسم تذكارية خاصة صباح اليوم في ميناء "إنتشون".كما أقام أسر ضحايا الحادث مراسم تذكارية فوق سفينة في منطقة الحادث بالقرب من ميناء "بينغ موك" في منطقة "جين دو" بمقاطعة جنوب جولا.وفي الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم أقيمت مراسم تذكارية أخرى تحت شعار "الذاكرة والمسؤولية والوعود" في حديقة "هوارانغ" بمدينة آنسان.وبالإضافة إلى ذلك، أصدرت جماعة أسر الضحايا بيانا خاص دعت فيه إلى التوقف عن تشويه أخلاقيات الضحايا وأسرهم، وإجراء تحقيقات صارمة في الاتهامات بعرقلة توضيح الحقائق المتعلقة بالحادث.وكانت العبارة "سيه وال" قد غرقت في أثناء رحلة مدرسية من ميناء إنتشون إلى جزيرة جيجو، مما تسبب في غرق وفقدان حوالي 300 من طلاب ومدرسي إحدى المدارس الثانوية.