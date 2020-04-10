نسبة تأييد الرئيس الكوري تصل إلى 55.7%

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ارتفعت نسبة تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" في إدارة الشؤون الوطنية لأعلى مستوى منذ عام ونصف.جاء ذلك في نتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "ريال ميتر" على 1522 من المواطنين الكوريين الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، خلال يومي الاثنين والثلاثاء، حيث أوضحت أن نسبة التقدير الإيجابي لإدارة الرئيس للشؤون الوطنية قد ارتفعت بـ3.1% بالمقارنة مع الأسبوع السابق لتبلغ 55.7 %، وهو أعلى مستوى منذ أن وصلت إلى 58.7 % في الأسبوع الرابع من شهر أكتوبر من عام 2018.أما نسبة التقدير السلبي فقد انخفضت بـ2.6% لتبلغ 39.7%، كما زادت نسبة عدم المعرفة وعدم الإجابة بـ1.3% لتبلغ 4.6 %.وأوضحت الشركة أن نسبة التقدير السلبي قد قلّت عن مستوى 40% لأول مرة منذ الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر من عام 2018، مشيرة إلى وجود 16 نقطة مئوية كفرق بين التقديرات الإيجابية والسلبية.وأوضح مسؤول في الشركة أن نسبة تأييد الرئيس ظلت تواصل الارتفاع خلال أزمة كورونا-19، وهو ما أدى في النهاية إلى تحقيق الحزب الديمقراطي الحاكم فوزا في الانتخابات العامة التي جرت أمس، متوقعا أن تساعد نتائج الانتخابات الحكومة الحالية على تسهيل إدارة الشؤون الوطنية في المستقبل.