مون يقول إنه يشعر بمسؤولية ثقيلة بسبب نتيجة الانتخابات

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قال الرئيس "مون جيه إين" أمس الخميس إنه يشعر بثقل المسؤولية أكثر من مشاعره بالفرح، بعد الانتصار الساحق الذي حققه حزبه، الحزب الديمقراطي الحاكم، في الانتخابات البرلمانية العامة، والذي وصفه بأنه "الخيار العظيم للشعب".ونقل المتحدث الرئاسي "كانغ مين صوك" تصريحات "مون" في مؤتمر صحفي، حيث أضاف أن الرئيس قال أيضا إن الانتخابات أدهشت العالم مرة أخرى، وأظهرت أنه بفضل التعاون والمشاركة الشعبية فإن كوريا الجنوبية هي الدولة الوحيدة بين الاقتصادات العالمية الرئيسية التي أجرت انتخابات على الصعيد الوطني، خلال جائحة كورونا-19.وأشار "مون" إلى أن المواطنين التزموا بالتباعد الاجتماعي وإجراءات الحجر الصحي في أثناء التصويت، كما حققوا نسبة مشاركة غير مسبوقة شملت أيضًا الخاضعين للعزل الذاتي، كما أظهروا رغبة جادة طوال العملية الانتخابية، وزاد ذلك من قوة الحكومة التي تبذل قصارى جهدها للتغلب على أزمة فيروس كورونا الجارية.كما أكد على أن حكومته سوف تتحمل المسؤولية ولن تصاب بالغرور، وأنها ستستمع بتواضع إلى أصوات الناس. وتعهد الرئيس بالتغلب على الأزمة من خلال الثقة في قوة الشعب، وشكر المواطنين على دعمهم لحكومته.