الجماعات العمالية تطالب المعسكر الحاكم بسياسات مؤيدة للعمال

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حثت جماعات ونقابات العمال إدارة الرئيس "مون جيه إين" على الدفع بقوة من أجل تنفيذ سياسات مؤيدة للعمال، بعد الفوز في الانتخابات البرلمانية.وأشار اتحاد نقابات العمال الكوري أمس الخميس إلى الوعود التي قطعها الرئيس "مون" والحزب الديمقراطي بتحسين ظروف العمال، مؤكدًا أن الانتخابات ستمكنهم من الوفاء بهذه الوعود. وأعرب الاتحاد عن توقعاته بأن يحقق البرلمان الجديد الديمقراطية الاقتصادية والسياسات المناصرة للعمال، وحذر من أن الحكومة ستواجه مقاومة صارمة من قبل العمال إذا أصيبت بالغرور والغطرسة.ودعا الاتحاد الكوري لنقابات العمال الحكومة والحزب الحاكم إلى تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية الأخرى.وبين بين الفائزين في الانتخابات التي أجريت أول من أمس الأربعاء، كان هناك 13 من ممثلي العمال السابقين الذين عملوا في إحدى المظلتين النقابيتين.