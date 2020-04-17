فيتنام تقرر السماح بدخول موظفي الشركات الصغيرة والمتوسطة الكوريين

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قررت فيتنام استثناء المهندسين الكوريين في الشركات الصغيرة والمتوسطة من القيود المفروضة على دخول الأجانب.وكانت فيتنام قد قررت إيقاف إصدار تأشيرات الزوار بدءا من يوم 18 مارس، وفرضت حظرًا على دخول الأجانب بعد ذلك بأربعة أيام، في إطار الجهود المبذولة لاحتواء انتشار وباء كورونا-19.وفي الشهر الماضي، استثنت هانوي مؤقتًا حوالي 600 موظف من شركتيْ "سام سونغ" و"إل جي" من هذه القيود.وتأتي هذه الاستثناءات الأخيرة بعد أن سعى الرئيس "مون جيه إين" للتعاون بشأن تمديد هذه الترتيبات للشركات الصغيرة والمتوسطة في كوريا الجنوبية، وذلك في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الفيتنامي "نغوين شوان فوك" في الثالث من أبريل.وبحسب وسائل الإعلام الفيتنامية، قرر رئيس الوزراء الفيتنامي يوم الخميس الماضي السماح بدخول العمال الكوريين وأصدر تعليمات إلى حكومة مقاطعة "كوانغ نين" للمساعدة في الترتيبات.وبموجب هذا الإجراء، من المتوقع أن يصل حوالي 400 مهندس من 50 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم من كوريا الجنوبية إلى "كوانغ نين" في أواخر هذا الشهر.