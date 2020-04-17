كوريا تناقش التعاون في مواجهة فيروس كورونا مع الاتحاد الأوربي

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أجرت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" محادثات هاتفية مع "جوزيب بوريل" مسؤول السياسات الخارجية في الاتحاد الأوربي أمس الخميس، لمناقشة سبل التعاون في مكافحة وباء كورونا.وأوضحت وزارة الخارجية أن "كانغ" و"بوريل"، الذي يشغل منصب الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية في الاتحاد الأوربي، قد أجريا محادثات لمدة 30 دقيقة بدءًا من الساعة السادسة مساءً، قالت "كانغ" خلالها إن كوريا الجنوبية تبذل جهودًا متنوعة لإنهاء أزمة فيروس كورونا، وأنها لن تتخلى عن حذرها حتى يتم تطوير لقاح وعلاج للفيروس.ورد "بوريل" على ذلك بالقول إنه على الرغم من تحرك بعض الدول لتخفيف إجراءات الحجر الصحي، إلا أن هناك حاجة للاستجابة للفيروس على المدى الطويل.واتفق الجانبان على ضرورة تقديم مساعدات دولية للدول الأكثر فقرًا في حربها ضد الفيروس، كما اتفقا على استكشاف سبل لأن تقوم سيول والاتحاد الأوربي بدور بناء في احتواء انتشار الفيروس.وقالت الدائرة الأوربية للشؤون الخارجية إن "بوريل" أشاد بمعالجة كوريا "الناجحة" لتفشي الوباء، وأن الجانبين اتفقا على ضرورة اتخاذ ردود قوية متعددة الأطراف لاحتواء انتشار الوباء الذي يمثل أزمة عالمية.