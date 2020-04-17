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الدولية

حالات الإصابة بكورونا في اليابان تتجاوز 10 آلاف

Write: 2020-04-17 10:25:13

حالات الإصابة بكورونا في اليابان تتجاوز 10 آلاف

Photo : YONHAP News

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في اليابان 10 آلاف أمس الخميس، رغم إعلان طوكيو حالة الطوارئ على الصعيد الوطني.
ووفقًا لوسائل الإعلام اليابانية، تم اكتشاف 574 حالة إصابة جديدة يوم الأربعاء.
وبذلك تجاوز العدد التراكمي للحالات المؤكدة في اليابان مستوى 10 آلاف بعد تسعة أيام فقط من تجاوزها مستوى خمسة آلاف، يوم الثلاثاء الماضي.
وبعد الارتفاع الأخير في عدد الحالات، عقد رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه" اجتماعًا مع خبراء الصحة أمس الخميس، حيث أعلن أنه سيتم توسيع حالة الطوارئ من سبع محافظات إلى جميع المحافظات، كما قال إن حالة الطوارئ ستظل سارية حتى يوم 6 مايو.
وتتيح هذه الخطوة للحكومات الإقليمية حث المواطنين على البقاء داخل بيوتهم، ولكن دون تدابير عقابية أو قانونية.
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