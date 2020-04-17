وزيرات خارجية تسع دول يناقشن المساواة بين الجنسين خلال مواجهة كورونا

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عقدت وزيرات خارجية تسع دول، بمن في ذلك وزيرة خارجية كوريا الجنوبية، مؤتمرا بالفيديو لمناقشة مسألة المساواة بين الجنسين ودور المرأة في مكافحة فيروس كورونا الجديد.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول اليوم الجمعة، أعربت وزيرة الخارجية "كانغ كيونغ هوا" عن قلقها من التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه النساء خلال عملية مكافحة جائحة كورونا-19، ودعت "كانغ" المجتمع الدولي إلى بذل جهود مشتركة لمواجهة تلك التحديات.وأضافت أن كوريا الجنوبية تدرس وتنفذ تدابير دعم متنوعة للنساء لتخفيف الأعباء ذات الصلة برعاية الأطفال ومساعدتهن على الاحتفاظ بوظائفهن.وحضر المؤتمر عبر الفيديو، الذي استضافته وزيرة الخارجية الإسبانية "أرانشا غونزاليس لايا"، الوزيرة "كانغ" ونظيراتها في سبع دول أخرى، من بينها أستراليا والسويد وكينيا والسلفادور وجامايكا وكولومبيا وإندونيسيا.واتفقت الوزيرات على مواصلة الاتصال الوثيق في تعزيز دور النساء وتعزيز قدرتهن على الاستجابة للمرض.