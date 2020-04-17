توقعات بأمطار ورياح قوية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة

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من المتوقع أن تشهد كوريا الجنوبية اليوم الجمعة أمطارًا مصحوبة برياح شديدة في عدة مناطق من البلاد.وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية الكورية هطول ما يصل إلى 80 ملليمترًا من الأمطار في جزيرة جيجو، وما بين 20 إلى 60 ملليمترًا في الأجزاء الشرقية من مقاطعة "كانغ وان" والمناطق الساحلية الجنوبية، وما بين 5 إلى 40 ملليمترًا في المناطق والمقاطعات الأخرى.ومن المتوقع هبوب رياح قوية مع اندلاع برق في بعض مناطق البلاد، مع سقوط ثلوج في المناطق الداخلية من المنطقة الوسطى.وبسبب الأمطار، من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة العليا في فترة ما بعد الظهر إلى 14 درجة مئوية، مقارنة بـ19 درجة مئوية مسجلة أمس.ومن المتوقع أن تتوقف الأمطار في معظم أنحاء البلاد ليلًا، ولكن من المتوقع أن تشهد الأمطار في مقاطعة كانغ وان والمناطق الساحلية في مقاطعة شمال كيونغ سانغ أمطارًا حتى بعد ظهر الغد السبت.