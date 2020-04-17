تراجع التوظيف في كوريا إلى أقل مستوى منذ 11 عامًا في مارس

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انخفض عدد الموظفين في كوريا الجنوبية إلى أقل مستوى له منذ 11 عامًا في شهر مارس الماضي، بسبب تداعيات وباء كورونا-19.ووفقًا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الجمعة، بلغ عدد الحاصلين على وظائف في مارس 26,6 مليون شخص، بانخفاض 195 ألفًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما يعد هذا أكبر انخفاض منذ مايو 2009، عندما انخفض عدد الوظائف بمقدار 240 ألفًا.وانخفض معدل التوظيف للذين تزيد أعمارهم عن 15 عامًا بنسبة 0.9% على أساس سنوي ليصل إلى 59.5%، وهو أقل رقم منذ مارس 2013.كما انخفض معدل التوظيف لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و64 عامًا بنسبة 0.8% على أساس سنوي، ليصل إلى 65.4% في مارس، وهو أقل مستوى لأشهر مارس منذ عام 2016.وانخفض معدل البطالة بنسبة 0,1% على أساس سنوي، ليصل إلى 4.2%.ويرجع انخفاض عدد الوظائف في شهر مارس إلى تفشي فيروس كورونا-19، الذي وجه ضربة قاسية للقطاعات التي تتطلب اتصالًا مباشرًا مع العملاء.