كوريا تسجل أقل من 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الخامس

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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الجمعة عن اكتشاف 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.ويعد هذا هو اليوم الخامس على التوالي الذي ينخفض فيه عدد حالات الإصابة الجديدة عن 30 حالة.ومن بين الحالات الجديدة: كانت هناك 14 حالة قادمة من الخارج، بما في ذلك 11 حالة تم الكشف عنها في أثناء إجراءات الحجر الصحي عند الدخول.وكانت هناك أربع حالات في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ"، بينما لم يتم الإبلاغ عن أي حالات في مدينة "دايغو"، وتم الإبلاغ عن 4 حالات في منطقة سيول الكبرى، بما في ذلك حالتان في العاصمة نفسها.وبذلك يصل إجمالي عدد الحالات إلى 10 آلاف و635 حالة إصابة بعدوى كورونا-19.وتم الإبلاغ أيضًا عن حالة وفاة واحدة اليوم الجمعة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات بسبب المرض 230 وفاة.وفي الوقت نفسه، تم إطلاق سراح 72 مريضًا من العزل بعد تعافيهم من المرض.