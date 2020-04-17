سيول تؤكد عدم تغير خطتها للسياحة الفردية في كوريا الشمالية

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أكدت الحكومة الكورية الجنوبية أنه لم يطرأ أي تغيير على خطتها لتنفيذ سياحة فردية إلى كوريا الشمالية.وقالت نائبة المتحدث باسم وزارة التوحيد الوطني "تشو هيه شيل" اليوم الجمعة ردا على سؤال حول نية الحكومة تنفيذ برامج السياحة الفردية إلى كوريا الشمالية إن حكومة سيول تأمل في تحقق زيارة المواطنين الكوريين الجنوبيين إلى كوريا الشمالية ليتم من خلالها توسيع نطاق التبادلات بين الكوريتين على المستوى المدني.وأضافت أن الحكومة تخطط للنظر في الأوضاع المتعلقة بهذا الشأن بدقة من خلال إجراء دراسة حول إمكانية تنفيذ برامج السياحة الفردية إلى كوريا الشمالية.ويذكر أن وزارة التوحيد الوطني كانت قد أقرت في أوائل شهر مارس الماضي خططها لهذا العام، بما في ذلك برامج السياحة الفردية، وتحويل المنطقة منزوعة السلاح إلى منطقة سلام دولية، وتنويع التعاون والتبادلات مع كوريا الشمالية، ولكن لم يتم اتخاذ إجراءات متابعة لتلك الخطط بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.وقالت المتحدثة "تشو" إنه لا تغيير في موقف الحكومة أيضا بشأن ضرورة التعاون في الحجر الصحي بين الكوريتين في مكافحة فيروس كورونا.