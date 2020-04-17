ارتفاع معدلات تأييد الرئيس مون إلى مستوى 59%

Photo : YONHAP News

سجلت معدلات تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" 59% ، بزيادة 2% مقارنة بالأسبوع السابق.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال يومي الثالث عشر والرابع عشر من شهر أبريل الجاري على 1004 من المواطنين البالغين، بلغت معدلات المعارضة 33%، بانخفاض نسبته 2% مقارنة بالأسبوع السابق.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تبلغ فيها معدلات تأييد الرئيس "مون" قرابة 60% منذ شهر أكتوبر من عام 2018.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن معدلات تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم بلغت 41%، بانخفاض 3% مقارنة بالأسبوع الماضي، فيما بلغت معدلات تأييد حزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي 25%، بزيادة 2%، وتلاهما كل من حزب العدالة بـ5%، وحزب الشعب بـ4%، والحزب الديمقراطي المفتوح بـ3%.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.