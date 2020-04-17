الحزب الحاكم يبدأ في اتخاذ الإجراءات متابعة لما بعد الانتخابات

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بدأ الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا، الذي حقق فوزا ساحقا في الانتخابات العامة الأخيرة، في اتخاذ إجراءات متابعة لما بعد الانتخابات.وقام قادة الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب "المواطنون جميعا" التابع له، ومرشحو الحزبين الفائزون في الانتخابات، صباح اليوم الجمعة بزيارة للمقبرة الوطنية في سيول.وأعقب ذلك تفكيك لجنتي الانتخابات في الحزبين، معلنين بذلك دخولهما في نظام ما بعد الانتخابات، الذي يركز على مكافحة فيروس كورونا وإنعاش الاقتصاد.وقال رئيس الحزب الحاكم "لي هيه تشان" إنه من الضروري الالتزام بما تعهد به الحزب في أثناء حملاته الانتخابية، وهو تقديم دعم مالي لجميع المواطنين تعويضا للخسائر التي تعرضوا لها نتيجة لانتشار فيروس كورونا.ومن جانبه، أكد السكريتر العام للحزب الحاكم "يون هو جونغ" أن الحزب سيكشف عن إجراءات تستهدف تحقيق إنعاش سريع للاقتصاد وخلق وظائف جديدة.