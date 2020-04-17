نصف عدد النواب المنتخبين هم نواب للمرة الأولى

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تبين أن أكثر من نصف عدد النواب المنتخبين الجدد الـ300 الذين فازوا بمقاعد في الانتخابات العامة الحادية والعشرين، أول من أمس الأربعاء، هم نواب للمرة الأولى.وأشارت نتائج تحليلات الانتخابات إلى أن 151 نوابا منتخبا جديدا هم نواب للمرة الأولى، بزيادة نسبتها 44% مقارنة بالانتخابات السابقة التي جرت في عام 2016، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها منذ الانتخابات العامة السابعة عشرة.ومن بين نواب الولاية الأولى، 68 من الحزب الديمقراطي الحاكم، و40 من حزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي، و18 من حزب كوريا المستقبل التابع للحزب المعارض الرئيسي، و17 من حزب المواطنون جميعا التابع للحزب الحاكم، و5 من حزب العدالة المعارض الصغير.كما أشارت نتائج التحليلات إلى أن 59% من الفائزين في الانتخابات هم في الخمسينيات من العمر، وتلاهم الفائزون في الستينيات والأربعينات والثلاثينيات والسبعينيات والعشرينيات من العمر، بالترتيب.وقالت اللجنة المركزية لإدارة الانتخابات إن معدل الاقتراع في الانتخابات العامة الأخيرة بلغ 66.3%.