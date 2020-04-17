كوريا الأولى عالميا من حيث معدل زيادة المنح للدول النامية

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تبين أن كوريا الجنوبية تحتل المركز الأول من بين 29 دولة حول العالم من حيث معدل زيادة منح المساعدات للدول النامية، خلال العشر سنوات الماضية.وطبقا لما ذكرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ووزارتا المالية والخارجية الكوريتان، أمس الخميس، بلغ متوسط المعدل السنوي لزيادة حجم المساعدات التي قدمتها كوريا الجنوبية خلال السنوات العشر الماضية 11.9%، لتحتل بذلك المركز الأول من بين 29 دولة عضوا من حيث متوسط المعدل السنوي لزيادة حجم المساعدات، وتلتها المجر بمتوسط 10.5%، ثم ألمانيا بـ7%.كما احتلت كوريا المركز الخامس عشر من بين 29 دولة عضوا في لجنة المساعدة الإنمائية التابعة للمنظمة من حيث حجم منح المساعدات الإنمائية، حيث بلغ حجم تلك المساعدات مليارين و520 مليون دولار في العام الماضي، بزيادة مقدارها 160 مليون دولار مقارنة بالعام الأسبق.ويذكر أن كوريا الجنوبية قد انضمت إلى عضوية لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 2010.وتم تأسيس لجنة المساعدة الإنمائية في عام 1961، وهي تضم في عضويتها 29 دولة مانحة.