الحكومة تدرس انتهاء حملة التباعد الاجتماعي تماشيا مع انخفاض الإصابات الجديدة

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أصبحت هناك توقعات لدى المواطنين الكوريين بعودة حياتهم إلى طبيعتها بعد أن ظل عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية دون 30 حالة منذ بداية هذا الأسبوع.وتدرس الحكومة الكورية إمكانية تطبيق نمط حجر صحي يسمح للمواطنين بممارسة الحياة اليومية العادية ليحل محل حملة التباعد الاجتماعي التي تجري حاليا لمنع انتشار الفيروس.وستقوم الحكومة بالكشف عن قرارها النهائي المتعلق بهذا الشأن في أواخر هذا الأسبوع.وطبقا لما ذكره المقر المركزي للحجر الصحي اليوم الجمعة، ظل عدد حالات الإصابة الجديدة أقل من 30 حالة منذ يوم الثالث عشر من أبريل الجاري، بعد أن كان قد تجاوز 100 حالة جديدة في نهاية مارس الماضي.ولم يتم الإبلاغ عن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كوريا في مدينة ديجون، ومقاطقات شمال تشونغ تشنغ، جنوب وشمال تشولا، بالإضافة إلى مقاطعة جنوب كيونغ سانغ منذ العاشر من أبريل.وكانت الحكومة قد وضعت شروطا مسبقة لانهاء حملة التباعد الاجتماعي ، وهي بقاء حالات الإصابة الجديدة دون 50 حالة يوميا، وبقاء معدل المصابين الذن لم يكن مسار عدواهم واضحا دون 5%.وقد أطلقت الحكومة الكورية حملة التباعد الاجتماعي يوم الثاني والعشرين من شهر مارس الماضي وستنتهي الحملة يوم الأحد القادم.