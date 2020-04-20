كوريا الجنوبية تستأنف أعمال التنقيب في المنطقة منزوعة السلاح

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ستستأنف كوريا الجنوبية عمليات التنقيب بحثا عن رفات جنودها منذ الحرب الأهلية داخل المنطقة المنزوعة السلاح، خلال هذا الأسبوع.وقالت وزارة الدفاع في سيول في بيان أصدرته أمس الأحد إنها سوف تستأنف أعمال إزالة الألغام والتنقيب بحثا عن رفات الجنود، في الجانب الكوري الجنوبي من مرتفعات "رأس السهم" ابتداء من اليوم الاثنين، استعدادا لتنفيذ المشروع المشترك الذي تم الاتفاق عليه بين الكوريتين، تنفيذا لاتفاق 19 سبتمبر العسكري بينهما.وكان وزيرا دفاع الكوريتين قد أبرما اتفاقا عسكريا في 19 سبتمبر 2018 عندما عقد الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" مباحثات قمة في بيونغ يانغ. وبموجب الاتفاق الذي يتضمن سلسلة من الإجراءات لبناء السلام والحد من التوتر، قررت سيول وبيونغ يانغ تنفيذ مشروع التنقيب المشترك في منطقة "رأس السهم" التي شهدت إحدى أعنف المعارك خلال الحرب. لكن كوريا الجنوبية نفذت المشروع وحدها العام الماضي، حيث لم تستجب كوريا الشمالية لنداءات التنفيذ المشترك.وقالت الوزارة إنها ستواصل بذل الجهود لتشجيع الجانب الشمالي على الاستجابة، وسوف تكون مستعدة لإطلاق المشروع المشترك في أي وقت.