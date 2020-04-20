كوريا ترسل مجموعات اختبار كورونا-19 إلى البرازيل

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وصلت طائرة تحمل مجموعات اختبار كورية لفيروس كورونا إلى البرازيل، أول من أمس السبت.وهبطت الطائرة في مطار "فيراكوبوس" الدولي بالقرب من مدينة "كامبيناس" في "ساو باولو"، وعلى متنها معدات تكفي لإجراء 574 ألف اختبار للفيروس.وتعد هذه الشحنة هي الدفعة الثانية من المعدات الطبية الكورية التي اشترتها حكومة ولاية "ساو باولو" عبر معهد البحوث التابع لها. وقد تم إرسال الدفعة الأولى، التي تضم 726 ألف مجموعة اختبار، الأسبوع الماضي.وتم ترتيب عملية الشراء بالتعاون مع القنصلية العامة الكورية الجنوبية في البرازيل ومكتب الفرع المحلي لمؤسسة كوريا لتشجيع الاستثمار والتجارة.ويذكر أن البرازيل شهدت أكثر من 33 ألف إصابة بفيروس كورونا-19 وأكثر من 2100 حالة وفاة ذات صلة بالفيروس.