مون يشدد على أهمية التوظيف للتغلب على أسوأ أزمة اقتصادية

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قال الرئيس الكوري "مون جيه إين" إن العامل الأساسي في التغلب على الأزمة الاقتصادية التي أحدثتها جائحة كورونا هو "حماية الوظائف"، داعيا إلى التعاون والتضامن الوطني لإنعاش الاقتصاد.وأدلى الرئيس بهذه التصريحات في احتفال وطني أقيم أمس الأحد بمناسبة الذكرى الستين على ثورة 19 أبريل، وهي الحركة التاريخية المؤيدة للديمقراطية في البلاد بقيادة الطلاب في عام 1960.وفي الحفل الذي أقيم في مقبرة 19 أبريل الوطنية في سيول، قال "مون" إن مكافحة كوريا ضد فيروس كورونا كانت مدفوعة بقوة الشعور الناضج بالمواطنة على أساس روح 19 أبريل.وأضاف أن التعاون بين العمال والإدارات أمر حاسم للحفاظ على العمالة، مشددا على ضرورة مساعدة الشركات والعمال، وحماية أصحاب الأعمال الصغيرة والعاملين لحسابهم الخاص.كما أعلن الرئيس عن خطة تتضمن تقديم طلب لإدراج التراث الوثائقي المتعلق بالحركة المؤيدة للديمقراطية في سجل ذاكرة العالم التابع لمنظمة اليونسكو.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها "مون" هذا الحفل منذ توليه منصبه في مايو 2017.