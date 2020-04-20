المزيد من طلاب المدارس الابتدائية يستأنفون الدروس عبر الإنترنت اليوم

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من المقرر أن يبدأ مليون و460 ألف طالب إضافي في المدارس الابتدائية، فصولهم الدراسية الربيعية بفصول على الإنترنت، اليوم الاثنين، وسط المعركة القائمة على الصعيد الوطني ضد فيروس كورونا الجديد.وبموجب خطة الحكومة المكونة من ثلاث مراحل لتنفيذ العام الدراسي الجديد، من المقرر أن يبدأ طلاب المدارس الابتدائية من الصف الأول وحتى الثالث، الفصل الدراسي الجديد عن طريق التعلم عن بعد، اليوم الاثنين.وتمثل هذه الخطوة افتتاحا كاملا للسنة الدراسية الجديدة بدروس عبر الإنترنت لحوالي 5.4 مليون طالب في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، في جميع أنحاء البلاد.وسوف يستخدم طلاب الصف الأول والثاني الدروس عبر الإنترنت التي توفرها القناة التعليمية الوطنية "إي بي إس"، حيث إنهم يواجهون صعوبات في استخدام الأجهزة الذكية.وقد أجرت وزارة التعليم اختبارات متعددة على هذا النظام لضمان التشغيل السلس لفصول قناة "إي بي إس" على الإنترنت ومواقع التعلم الإلكتروني، لمنع أي مشاكل فنية قد تحدث للطلاب خلال الدراسة.