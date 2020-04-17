كوريا الشمالية تنفي إرسال رسالة إلى ترامب مؤخرًا

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نفت كوريا الشمالية أمس الأحد إرسال رسالة إلى الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، بعد أقل من يوم واحد من إعلان "ترامب" أنه تلقى "رسالة ودية" من الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون".وجاء هذا الإنكار بعد أن أدلى "ترامب" بتصريحات يوم السبت خلال مؤتمر صحفي حول فيروس كورونا في البيت الأبيض.وفي بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، قال رئيس قسم الإعلام الدولي في وزارة الخارجية الشمالية إنه لم يتم إرسال رسالة من الزعيم "كيم" إلى "ترامب" مؤخرا، وأضاف أنه قد يكون "ترامب" يشير في تصريحاته تلك إلى الرسائل الشخصية التي تم تبادلها في الماضي، لكنهم لا يستطيعون التأكد من ذلك.وأضاف المسؤول أن كوريا الشمالية ستنظر في الأمر لمعرفة ما إذا كانت القيادة الأمريكية تستهدف أي شيء من وراء الإدلاء بهذه التصريحات التي لا أساس لها من الصحة إلى وسائل الإعلام.وحذر المسؤول الكوري الشمالي من أن العلاقات بين بلاده وبين الولايات المتحدة "ليست قضية يتم التلاعب بها أو إساءة استخدامها لتحقيق أغراض أنانية".