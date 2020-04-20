ترامب ذكر رسالة الزعيم الكوري الشمالي في اتصال مع الرئيس مون

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قال المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي إن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أبلغ الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" بأنه تلقى "رسالة لطيفة" من الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون مؤخراً"، قبل أن يذكر هذا الأمر لوسائل الإعلام.وأوضح مسؤول في المكتب الرئاسي في سيول، في تصريحات أدلى بها للصحفيين أمس الأحد، أن الرئيس الأمريكي "ترامب" ذكر هذه الرسالة خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس "مون" يوم السبت، حيث قال إنه تلقى "رسالة ودودة" من "كيم".وقد قال "ترامب" للصحفيين في وقت لاحق نفس التصريح في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض يوم السبت. لكن كوريا الشمالية أنكرت في اليوم التالي ما جاء في تصريحات "ترامب"، ووصفتها بأنها "لا أساس لها من الصحة"، وقالت إنه لم يتم إرسال أي رسالة مؤخرًا إلى الرئيس الأمريكي من قبل "كيم".ومن ناحية أخرى، قال المتحدث باسم الرئاسة "كانغ مين صوك" أمس الأحد إن "ترامب" قال إنه اتصل بالرئيس "مون" لتهنئته في المقام الأول على فوزه الكبير في الانتخابات البرلمانية التي أجريت الأسبوع الماضي. وأضاف "كانغ" أن الرئيس "ترامب" استخدم تعبير "صديق" للإشارة إلى الرئيس "مون"، وقال إن الغرض الوحيد من هذا الاتصال هو تقديم التهنئة له.